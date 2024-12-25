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В Германии раскрыли, как Трамп планирует сделать США снова великими

Bild: Трамп хочет сделать США великими в прямом смысле, увеличивая территорию
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент Дональд Трамп намерен сделать Соединенные Штаты «снова великими» в прямом смысле, увеличив территорию страны. Так журналист Bild Герберт Бауэрнебель прокомментировал заявления республиканца о Гренландии и Панамском канале.

Отмечается, что для США важно стратегическое положение Гренландии и находящаяся там военная база. Кроме того, таяние льдов открывает в этом районе новые морские пути. Также подо льдами, предположительно, могут находиться крупные залежи сырья, говорится в тексте.

23 декабря Трамп заявил, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Он также заявлял, что Панамский канал может снова перейти в собственность США. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Ранее эксперт раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия.

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