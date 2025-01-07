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Патриарх Кирилл заявил о «наркотическом сне» украинцев

Патриарх заявил, что ненависть украинцев к России пройдет как наркотический сон
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Сергей Гунеев/РИА Новости

На одурманивание украинского народа и возбуждение на Украине ненависти к России были брошены очень большие силы. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

Такое отношение украинцев к России лишь временно, уверен патриарх.

«Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал», — сказал он.

7 января патриарх по просьбе президента Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО. По его словам, Путин сначала участвовал в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, где помолился вместе с участниками военной операции, а также волонтерами и их семьями.

Путин пообещал передать освященные символы веры командующим войсками в зоне специальной военной операции.

Ранее Путин поздравил патриарха Кирилла с наступающими праздниками.

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