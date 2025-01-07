Глава правой партии Британии заявил, что не хочет войны с Маском

Глава Reform UK Фараж заявил, что не хочет войны с Маском

Глава британской правой партии Reform UK Найджел Фараж на фоне конфликта с американским предпринимателем Илоном Маском заявил, что не хочет «войны» с предпринимателем и постарается вернуть его доверие во время поездки на инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире радиостанции LBC.

«У меня нет желания воевать с Илоном Маском, и я не собираюсь этого делать, и я этого не делал», — заявил он.

По словам Фаража, он является большим поклонником деятельности Маска и считает его «героической личностью». Политик добавил, что поддержка предпринимателя имеет большое значение для молодых избирателей. Глава партии выразил надежду на то, что ему удастся все исправить.

До этого Маск заявил, что в Великобритании должны пройти новые выборы в парламент на фоне падения популярности правящей партии лейбористов в стране.

Издание The Times сообщало о подозрениях членов Консервативной партии, что Маск собирается проспонсировать правую партию Британии Reform UK на $100 млн.

В интервью телеканалу GB News ее лидер Найджел Фараж заявил, что не знаком с планами предпринимателя профинансировать его партию.

Ранее Маск возмутился событиями в Великобритании.