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В Британии прокомментировали слухи о планах Маска по финансированию правой партии

Лидер Reform UK Фараж опроверг слухи о планах Маска по финансированию партии

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Global Look Press

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил в интервью телеканалу GB News, что не ознакомлен с планами американского предпринимателя Илона Маска выделить его партии 100 миллионов долларов.

«Я понятия не имею, откуда взялась эта история. Но я знаю, что Илон Маск очень поддерживает меня и то, что я пытаюсь сделать, и он считает, что если дела у Reform UK будут хорошо идти в Великобритании, то мы сможем добиться таких же перемен, какие он намерен осуществить совместно с Дональдом Трампом в Америке», — сказал глава фракции.

Фараж добавил, что Маск вряд ли действительно планировал организовать финансирование партии. Однако, по словам лидера Reform UK, он бы не отказался от подобного развития событий.

25 ноября Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством». Как отмечало Politico, своим заявлением предприниматель «продолжил войну» с правительством Великобритании, поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии.

Ранее Маск возмутился событиями в Великобритании.

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