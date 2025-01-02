Маск призвал провести новые выборы в Великобритании

В Великобритании должны пройти новые выборы в парламент на фоне падения популярности правящей партии лейбористов в стране. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил американский бизнесмен Илон Маск.

«В Британии должны быть проведены новые выборы», — подчеркнул он, обращая внимание на рейтинги правящей партии в королевстве.

До этого издание Times сообщало о подозрениях членов Консервативной партии, что Маск собирается проспонсировать правую партию Британии Reform UK на $100 млн. В интервью телеканалу GB News ее лидер Найджел Фараж заявил, что не знаком с планами предпринимателя профинансировать его партию.

25 ноября Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством». Как отмечало Politico, своим заявлением предприниматель «продолжил войну» с правительством Великобритании, поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии.

Ранее сообщалось, что власти Британии не станут запрещать Маску финансировать правую партию Фаража.