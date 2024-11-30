Маск возмутился событиями в Великобритании

Американский предприниматель Илон Маск в своей социальной сети X выразил возмущение ситуацией с обвинениями за высказывания в интернете в Великобритании.

«Отвратительно», — написал соратник избранного президента США Дональда Трампа.

Таким образом, он отреагировал на данные, согласно которым в Великобритании вынесли 1696 обвинительных приговоров за высказывания в интернете.

25 ноября Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством». Как отмечало Politico, своим заявлением Маск «продолжил войну» с правительством Великобритании, поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии. Илона Маска ранее исключили из списка участников предстоящего британского правительственного инвестиционного форума за посты о протестах в Великобритании

Ранее Маск призвал не ездить в Великобританию.