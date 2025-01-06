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Полиции Южной Кореи разрешили арестовать президента

Полиции Южной Кореи разрешили арестовать президента Юн Сок Ёля
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The Presidential Office/Reuters

Полиции Южной Кореи разрешили арестовать президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщили в управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO), передает ТАСС.

31 декабря южнокорейский суд выдал ордер на арест президента по заявлению антикоррупционного управления, который истечет 6 января. Защита Юн Сок Ёля оспаривала этот орден, аргументируя это тем, что CIO якобы не имеет права вести следствие по делу о мятеже.

5 января охране Юн Сок Ёля разрешили стрелять при попытке его ареста.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур.

Ранее следователи в Южной Корее приостановили попытку ареста президента, пройдя через военный кордон.

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