Охране президента Южной Кореи Юн Сок Ёля разрешили применить огнестрельное оружие при попытке его ареста 3 января. Об этом заявили в пресс-службе Демократической партии «Тобуро», имеющей большинство в парламенте.

«Тогда начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми, если [сотрудники охраны] будут проигрывать в давке, и даже применить боевые припасы, если это не поможет», — говорится в сообщении.

По данным партии, из-за наличия оружия у охраны Управление антикоррупционных расследований прекратило попытку ареста Юн Сок Ёля. Во фракции подчеркнули, что при повторной фиксации подобных угроз в Южной Корее должны последовать «немедленные аресты».

31 декабря суд выдал ордер на арест временно отстраненного Юн Сок Ёля. Следователи подали запрос на ордер после того, как он трижды не пришел на допрос по делу о введении военного положения. Это стало первым случаем в истории Южной Кореи, когда ордер на арест был выдан в отношении президента.

3 января на территории резиденции главы Южной Кореи в сеульском районе Ханнам произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать президента сотрудниками правоохранительных органов. Представитель следственной группы заявил, что солдаты препятствовали следователям в исполнении ордера на арест Юн Сок Ёля.

В этот же день Управление антикоррупционных расследований сообщило, что исполнение ордера на арест Юн Сок Ёля было решено приостановить в целях безопасности.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.