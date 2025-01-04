Международный аэропорт Дамаска начнет полноценную работу с 7 января

Аэропорт Дамаска начнет выполнять международные рейсы с 7 января. Об этом сообщил глава Управления гражданской авиации Сирии Ахмад Аль-Салиби, передает Reuters.

22 декабря сообщалось, что международный аэропорт Дамаска продолжает свою деятельность по приему и отправке воздушных судов исключительно на основании специальных разрешений от государственного органа, ответственного за гражданскую авиацию.

8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли столицу страны под свой контроль. В тот же день в Сирии временно закрыли аэропорты. 13 декабря две главные воздушные гавани в стране — в Дамаске и Алеппо — возобновили прием и отправку зарубежных самолетов только по специальным разрешениям.

Ранее США обсудили с новыми властями Сирии снятие санкций.