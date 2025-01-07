W&S: Зеленский контратакой под Курском готовится к встрече на базе «Рамштайн»

Украинский лидер Владимир Зеленский новой атакой ВСУ на Курскую область стремится «подготовиться» к встрече с западными союзниками на немецкой базе «Рамштайн». Об этом пишет американское издание Weapons and Strategy.

«Зеленский готовится к встрече на базе «Рамштайн», перебрасывая свои резервы в Курскую область», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что целью украинского лидера является удержание части оккупированной ВСУ территории Курской области.

По оценке W&S, Зеленский на встрече на базе «Рамштайн» надеется усложнить процесс решения конфликта избранным президентом США Дональдом Трампом.

7 января сообщалось, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее украинское командование приказало захватить Большое Солдатское в Курской области.