Украинские генералы ставили задачу своим подчиненным захватить расположенное в Курской области село Большое Солдатское. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало занять село. Но бойцы российской группировки «Север» нанесли противнику мощное огневое поражение и тем самым сорвали его атаку. Это подтверждается допросами взятых украинских солдат.

7 января сообщалось, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине.

5 января министерство обороны РФ заявило, что украинские формирования провели контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области. Они пытались замедлить наступление российских подразделений, но вместо этого потерпели поражение.

Ранее в Курск прибыл замминистра обороны РФ Евкуров.