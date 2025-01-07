Байден посетил Новый Орлеан, где произошел теракт в новогоднюю ночь

AP: Байден с супругой прибыл в Новый Орлеан после теракта в новогоднюю ночь

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден посетили Новый Орлеан, где в новогоднюю ночь произошел теракт с наездом автомобиля на толпу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Президент Джо Байден в понедельник заявил скорбящим в Новом Орлеане, что они не одиноки, отдав дань памяти жертвам… новогоднего теракта», — говорится в сообщении агентства.

До этого американская газета The New York Times писала, что в ходе теракта в Новом Орлеане подозреваемый оставил две бомбы на месте нападения, но они не взорвались.

В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был ликвидирован ответным огнем. По последним данным, более 30 человек пострадали.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США.