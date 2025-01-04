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Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане использовал две бомбы

NYT: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы на месте атаки
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Gerald Herbert/AP

В ходе теракта в Новом Орлеане подозреваемый оставил две бомбы на месте нападения, но они не взорвались.. Об этом пишет New York Times.

«Мужчина <...> планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства», — говорится в сообщении.

Как сообщает источник издания, преступник оставил бомбы на Бурбон-стрит, известной в городе улице баров и развлечений.

В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был ликвидирован ответным огнем. По последним данным, более 30 человек пострадали.

Позже сообщалось, что президент США Джо Байден 6 января посетит Новый Орлеан после того, как там произошел теракт.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США.

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