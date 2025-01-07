2025 год станет годом перезагрузки международных отношений. Таким мнением с РИА Новости поделился депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых», — сказал он.

По его мнению, процесс объединения вокруг РФ других стран в виде политического и экономического блока, способного противостоять гегемонии западных государств, усилится.

«У Запада появится забот полон рот, и их волновать проблемы скатывающейся на обочину истории какой-то Украины совершенно не будут», — считает депутат.

В ноябре глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Великобритании стоит поработать над отношениями с Европейским союзом.

Brexit уже обошелся Великобритании в £140 млрд, а к середине следующего десятилетия может ухудшить положение страны на £311 млрд.

Летом в Европе обсуждали потенциальный выход Франции из Евросоюза из-за президента Эммануэля Макрона. Разговоры спровоцировало решение Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы.

Ранее на Западе спрогнозировали распад НАТО.