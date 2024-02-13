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В Politico спрогнозировали распад НАТО

Politico: распад НАТО — это вопрос времени

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Global Look Press

Евросоюз теперь не может полагаться на США в вопросах обеспечения собственной безопасности, исход выборов президента Соединенных Штатов определит только то, насколько быстро НАТО распадется. Так считает корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг.

«Администрация Джо Байдена оспорила бы этот тезис, отметив, что НАТО ничего не будет угрожать, если победит действующий президент США. Однако как долго это продлится?» — задается вопросом автор.

По его мнению, что принцип MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой» — главный политический лозунг Дональда Трампа в избирательной кампании 2016 года) «еще на протяжении некоторого времени будет оставаться существенным фактором в американской политике». С связи с этим, уверен журналист, возникает опасность, что «наследник Трампа» из Республиканской партии «продолжит антинатовскую линию».

«Этот риск Европа не может позволить себе игнорировать», — заключил он.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун заявлял, что доверие к лидерству Вашингтона в мире находится под угрозой из-за заявлений Дональда Трампа о том, что он будет поощрять потенциальные атаки России на страны НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в оборону.

Ранее во Франции раскрыли два серьезных удара по НАТО.

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