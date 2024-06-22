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В Европе заявили о риске выхода Франции из ЕС из-за Макрона

Переговорщик ЕС: Макрон рискует спровоцировать выход Франции из Евросоюза

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы может привести к выходу Франции из Евросоюза. Такое мнение выразил переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, сообщает РИА Новости.

Барнье отметил, что надежды Макрона на победу его партии «Возрождение» над правым «Национальным объединением» на выборах, очень рискованны. По мнению дипломата, лидеры «Нацобъединения», которое лидирует по опросам, могут желать выхода республики из Евросоюза.

«Не думаю, что (один из лидеров «Нацобъединения» Марин) Ле Пен или (председатель «Нацобъединения» Жордан) Барделла поменяли свое мнение. Они по-прежнему придерживаются антиевропейских взглядов», – заявил Барнье.

9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

Ранее Макрон объяснил, зачем распустил парламент Франции.

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