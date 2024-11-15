В Банке Англии призвали к перезагрузке отношений с ЕС

Великобритании стоит поработать над отношениями с Евросоюзом, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. Его слова приводит Sky News.

«ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером. Мы не собираемся отменять Brexit или вновь входить в единый рынок или таможенный союз, но мы должны перезагрузить наши отношения с ЕС», — сказал он.

Охлаждение отношений Великобритании с Европейским союзом плохо сказывается на британской экономике, подчеркнул Бейли.

Brexit уже обошелся Великобритании в £140 млрд, а к середине следующего десятилетия может ухудшить положение страны на £311 млрд.

Летом в Европе обсуждали потенциальный выход Франции из Евросоюза из-за президента Эммануэля Макрона. Разговоры спровоцировало решение Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы.

Ранее на Западе спрогнозировали распад НАТО.