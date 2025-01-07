Путин встретил Рождество в Москве. Президент попросил выгравировать его инициалы на крестиках для бойцов СВО

Путин в поздравлении с Рождеством напомнил о традициях, семье и идеалах

Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, где помолился вместе с участниками СВО, волонтерами и их семьями. После службы президент посетил храм Христа Спасителя, где Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. На отдельных звеньях цепочек к крестам Путин попросил выгравировать для бойцов его инициалы.

В ночь на 7 января президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Он прибыл туда ближе к полуночи, в пальто и костюме, но без галстука. На службе глава государства поставил свечи, перекрестился и стоял среди верующих, которые молились за мир и благополучие.

Среди прихожан были участники боевых действий на Украине, волонтеры и их семьи: ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Иван Багров с племянницей, действующий участник СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движение первых» Ариана Барановская с мамой, а также слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ.

Глава государства поздравил всех россиян с одним из главных христианских праздников, отметив, что Рождество дарит радость и надежду миллионам людей. В своем поздравлении Путин подчеркнул значение духовных ценностей и традиций, объединяющих народ.

Поздравление Владимира Путина с Рождеством Христовым Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.



Отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия. Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания.



Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия.

После завершения богослужения на Поклонной горе Путин отправился в храм Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих, участвующих в СВО. Президент хочет передать их командующим группировками войск, «выполняющим особо важные задачи по обеспечению безопасности страны».

Кроме того, Путин попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы его инициалы.

Это должно стать дополнительным символом поддержки для военнослужащих.

«Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные Патриархом Московским и всея Руси в ходе праздничного богослужения в рождественскую ночь», — процитировал президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Патриарх Кирилл в своем рождественском обращении призвал верующих молиться о прекращении вражды между народами, подчеркнув важность любви на полях сражений. Он также отметил, что служение добровольцев, которые помогают пострадавшим в зоне конфликта, является благословенным.

В завершение Патриарх призвал всех трудиться на своем месте, следуя христианским ценностям, и радоваться каждому новому дню. «С Рождеством Христовым!» — сказал он, обращаясь к верующим.