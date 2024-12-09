Путин назвал героев СВО настоящей элитой России

Россия продолжит опираться на героев спецоперации, именно они являются настоящей элитой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, — это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде — и на военной службе, и на гражданской», — сказал он.

Путин также напомнил о программе кадровой подготовки «Время героев», среди участников которой уже больше 60 кавалеров ордена Мужества, а 21 человек носит звание Героя России. Программа была инициирована президентом России и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

В начале декабря участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества капитан Павел Якушев стал советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом».

Ранее патриарх Кирилл высказался о подготовке героев СВО для госуправления.