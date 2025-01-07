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Белый дом назвал ушедшего в отставку Трюдо «верным другом»

Белый дом: Трюдо был верным другом США
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Blair Gable/Reuters

Ушедший в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо был «верным другом» Соединенных Штатов. Об этом заявила официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает ТАСС.

«На протяжении десяти лет на посту премьер-министра Трюдо проявлял преданность США. Мы, как близкие союзники, соседи и участники G7, совместно работали над множеством вопросов, которые затрагивают как наши страны, так и весь мир», — отметила Жан-Пьер.

Она также добавила, что Соединенные Штаты поддерживают канадский народ в процессе выбора нового правительства.

6 января Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

Премьер-министр Канады также сообщил, что обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта, и она согласилась.

Избранный американский президент Дональд Трамп после заявления Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее Медведев предрек смену владельца у Британии, Канады и Панамского канала.

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