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Медведев предрек смену владельца у Британии, Канады и Панамского канала

Медведев: Канаду, Британию и Панамский канал купят не США, а лично Трамп
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Софья Сандурская/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что Канада, Британия и Панамский канал сменят «владельца», однако хозяином станут не Соединенные Штаты, а лично Дональд Трамп. Публикация появилась в его Telegram-канале.

В публикации Медведев вспомнил свой список «совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий», составленных в прошлом году. Он подчеркнул, что все предсказания сбылись, в том числе и прогноз о победе республиканца на выборах в США.

«И в качестве спойлера: Панамский канал, деревенская страна Канада и даже страна политических дегенератов Британия поменяют владельца. Но купят их отнюдь не США, а Трамп лично, просто как бизнесмен», — написал Медведев.

2 декабря Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил главе канадского кабмина, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

23 декабря избранный американский лидер сказал, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью США.

Трамп также заявлял, что Панамский канал может снова перейти в собственность Вашингтона. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны Соединенных Штатов щедрость.

Ранее желание Трампа купить Гренландию объяснили борьбой против Китая и России.

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