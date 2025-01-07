Путин прибыл в храм Христа Спасителя и поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Президент России Владимир Путин в рождественскую ночь приехал в храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого глава государства посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Лидер РФ поздравил православных христиан и россиян с Рождеством. Он отметил, что «этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире». По словам Путина, Рождество «дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки». Он пожелал православным христианам и всем гражданам РФ, отмечающим праздник, здоровья и благополучия.

Патриарх Кирилл в Рождественском послании заявил, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Глава Русской православной церкви призвал людей оставаться христианами «не только по имени, но и по образу жизни».

Ранее Песков раскрыл рождественскую традицию Путина.