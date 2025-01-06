В США предсказали реакцию России на идею отложить членство Украины в НАТО

Будущая администрация Дональда Трампа вызовет в Москве лишь смех, если предложит руководству России отложить членство Украины в НАТО вместо полноценного урегулирования конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

Он напомнил, что конкретных предложений от будущей команды избранного президента США не поступало, однако обсуждаемые в публичном пространстве версии предполагают отправку Киеву дополнительной помощи или внесение раздора в отношения Москвы и Пекина.

«Многие также говорят: «Мы отложим членство Украины в НАТО на 20 лет». Это просто глупо, и их в Москве засмеют, если они с этим приедут и попытаются это предложить. Им нужно по-настоящему понять российскую позицию, чего пока не наблюдается», — сказал журналист.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что избранный президент США после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. Согласно материалу издания, при этом стратегия новой американской администрации «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей».

Ранее Зеленский назвал условие для урегулирования конфликта.