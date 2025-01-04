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В США не исключили «конец НАТО», если Трамп присоединит Гренландию

The Hill: присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
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Johanna Geron/Reuters

В случае если избранный президент США Дональд Трамп «захватит» Гренландию, НАТО прекратит свое существование, поскольку нарушения территориальной целостности среди союзников недопустимы. Об этом пишет газета The Hill.

«Захват Гренландии Трампом вопреки возражениям Дании, члена НАТО, стал бы концом НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, когда его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена», — говорится в сообщении издания.

4 января газета The Wall Street Journal писала, что Дания «может пожалеть», если не продаст Гренландию Соединенным Штатам.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». Позднее стало известно, что датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия.

Ранее сообщалось, что Дания усиливает оборону Гренландии на фоне намерений Трампа купить остров.

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