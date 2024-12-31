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Дания усиливает оборону Гренландии на фоне намерений Трампа купить остров

Дания на фоне идеи Трампа купить Гренландию усиливает оборону острова
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EricTrump/X

Датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия, который имеет статус особой административной единицы. Об этом пишет РИА Новости.

По предварительной информации, озвученной в анонсе (упоминается «двузначная сумма в миллиардах крон»), речь идет о не менее 1,4 миллиарда долларов.

Министр обороны страны Лунд Поульсен сообщил, что этих средств будет достаточно для приобретения двух новых инспекционных кораблей, двух беспилотников дальнего радиуса действия и двух дополнительных команд собачьих упряжек. Также планируется увеличить штат арктического командования. Важным шагом станет модернизация одного из трех основных аэропортов Гренландии для обслуживания истребителей F-35.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия, входящая в состав Дании, должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Ранее политолог оценил шансы Трампа купить Гренландию.

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