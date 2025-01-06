Депутата Рады Гончаренко исключили из эфира TRT World за футболку с Путиным

Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) исключили из эфира турецкого телеканала TRT World. Об этом сам Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.

Это произошло после того, как он отказался снять футболку, на которой было изображение, оскорбляющее президента России Владимира Путина.

В начале декабря общественный центр Алексея Гончаренко заявил о начале продажи лимитированной партии куриных яиц «Президентские» ко дню Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что акция критикует нехватку воли у президента Украины Владимира Зеленского для проведения демобилизации в армии. По его словам, «слугам народа» безразличны граждане, сотни тысяч военных и их семьи.

19 декабря Зеленский оскорбительно ответил на идею Владимира Путина устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». Он также оскорбил российское руководство.

Ранее Зеленский допустил матерные выражения в интервью.