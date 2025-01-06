Молдавию предостерегли от решения проблемы Приднестровья силовыми методами

Возможные попытки молдавских властей решить проблемы Приднестровья силовыми методами не останутся без ответа. Об этом предупредило посольство РФ в Молдавии, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Дипломатическое представительство обратило внимание, что некоторые «горячие головы» в Молдавии призывают к силовому решению приднестровского вопроса. Все это происходит «при попустительстве официальных лиц».

«Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа», — подчеркивается в заявлении.

1 января 2025 года завершился срок действия договора о транзите российского газа в страны Европы через территорию Украины. Тогда же были прекращены поставки газа из РФ в Приднестровье, которое не имеет альтернативных источников данного топлива.

В результате в домах, расположенных на территории республики, было отключено центральное отопление и прекратилась подача горячей воды. Кроме того, в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.

На этом фоне ряд бывших молдавских чиновников и экспертов предположили, что энергетический кризис может стать возможностью для решения приднестровского вопроса в пользу Кишинева. При этом Служба внешней разведки РФ заявила, что руководство Молдавии разрабатывает план военной операции на территории непризнанной республики.

Ранее российское посольство назвало виновных в энергетическом кризисе в Приднестровье.