В РФ заявили, что энергокризис в Приднестровье создан искусственно

Посольство России в Молдавии заявило, что энергетический кризис в Приднестровье произошел из-за Украины, которая отказала в транзите газа из РФ. Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии в Telegram-канале.

«Ситуация на левом берегу [Днестра] искусственно создана коллективным Западом и Украиной», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что посольство с тревогой следит за стремительно ухудшающейся ситуацией в ПМР.

Там также отметили, что защита российских граждан и соотечественников — абсолютный внешнеполитический приоритет для страны.

Глава правительства Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг заявил в понедельник, 6 января, что в Приднестровье 122 населенных пункта были отключены от газоснабжения.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.