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В России узнали о плане Санду по военной операции в Приднестровье

СВР РФ: Санду готовит план военной операции в Приднестровье
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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровье, никто не может с точностью сказать, что она не попытается начать войну. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над регионом и ликвидации там российского миротворческого присутствия.

При этом в СВР отметили, что в Европейском союзе были бы не против появления новой кризисной точки в  зоне прямых интересов России, но к вооруженному конфликту в Брюсселе пока не готовы.

18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье и размещенного в регионе миротворческого контингента. По ее словам, власти Молдавии обсуждают вопрос использования энергетического кризиса для силового решения ситуации в Приднестровье. С этой точки зрения, отметила дипломат, Кишинев заявляет о безразличии России к своим гражданам в Приднестровье.

9 декабря президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.

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