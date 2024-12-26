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Политолог заявил о желании Турции превратить Сирию в свой протекторат

Политолог Багдасаров: Турция хочет сделать Сирию своим протекторатом
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Depositphotos

Правительство Турции хочет превратить Сирию в свой протекторат. Об этом РИА Новости заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По словам политолога, при реализации плана Анкара может столкнуться с двумя проблемами: Израиль, который не заинтересован в усилении Турции, а также противоречиями внутри сирийского общества.

«[Президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану нужна вся Сирия. Поэтому сейчас он требует, чтобы Израиль покинул территорию республики, а также хочет руками Дамаска расправиться с курдской автономией», — сказал эксперт.

Багдасаров добавил, что Турция также хочет взять под свой контроль экономическое восстановление Сирии. Директор центра допустил, что средства для этого будут выделены Катаром, который поддерживает турецкие внешнеполитические амбиции в собственных интересах.

14 декабря Эрдоган заявил, что пять сирийских городов, включая крупнейшие — Алеппо и Дамаск, будут преобразованы в провинции Турции. Глава государства подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять территорий были отделены от Османской империи.

Ранее Эрдоган пообещал положить конец террористическим организациям в Сирии.

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