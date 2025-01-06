Захарова напомнила, как Париж поддерживал применение соцсетей для смены власти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала французского президента Эммануэля Макрона за его высказывания по поводу предпринимателя Илона Маска, указав на двойные стандарты Парижа. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Поводом для критики послужило высказывание Макрона, который заявил про Маска, что «десять лет назад едва ли можно было верить, что человек с большим медийным влиянием в соцсетях будет вмешиваться напрямую в выборы в других странах».

«То есть, когда эта же самая соцсеть называлась «Twitter» (теперь эта соцсеть называется Х. — «Газета.Ru») и напрямую использовалась не просто для вмешательства в выборы, а с ее помощью организовывали «цветные революции» и «арабскую весну» — проще говоря, смену власти в целом ряде стран, тогда Париж это не то что не волновало», — указала в своем комментарии Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, как официальный Париж «всеми силами раздувал и поддерживал эти процессы» по смене власти в ряде стран, несмотря на последствия в виде миграции сотен тысяч беженцев и небывалый рост экстремизма и терроризма.

Также Захарова отметила, что Париж открыто выступал в поддержку русофобии в соцсети, а также поощрял призывы применять насилие к россиянам и «отменять» русскую культуру.

Но когда у «X» сменился политический вектор, Парижу «вдруг-внезапно» стало тревожно», Захарова выразила недоумение на тему того, что у президента Франции вызывает неудовольствие «жить по тем правилам, которые он много лет пропагандировал».

Незадолго до этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что американский миллиардер вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран. Глава норвежского правительства указал, что считает тревожным факт того, что Маск, как человек с огромным доступом к социальным сетям и экономическим ресурсам, «напрямую вмешивается во внутренние дела других стран».

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.