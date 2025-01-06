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Захарова напомнила, как Париж поддерживал применение соцсетей для смены власти

Захарова указала на двойные стандарты Парижа в подходе к соцсети X
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала французского президента Эммануэля Макрона за его высказывания по поводу предпринимателя Илона Маска, указав на двойные стандарты Парижа. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Поводом для критики послужило высказывание Макрона, который заявил про Маска, что «десять лет назад едва ли можно было верить, что человек с большим медийным влиянием в соцсетях будет вмешиваться напрямую в выборы в других странах».

«То есть, когда эта же самая соцсеть называлась «Twitter» (теперь эта соцсеть называется Х. — «Газета.Ru») и напрямую использовалась не просто для вмешательства в выборы, а с ее помощью организовывали «цветные революции» и «арабскую весну» — проще говоря, смену власти в целом ряде стран, тогда Париж это не то что не волновало», — указала в своем комментарии Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, как официальный Париж «всеми силами раздувал и поддерживал эти процессы» по смене власти в ряде стран, несмотря на последствия в виде миграции сотен тысяч беженцев и небывалый рост экстремизма и терроризма.

Также Захарова отметила, что Париж открыто выступал в поддержку русофобии в соцсети, а также поощрял призывы применять насилие к россиянам и «отменять» русскую культуру.

Но когда у «X» сменился политический вектор, Парижу «вдруг-внезапно» стало тревожно», Захарова выразила недоумение на тему того, что у президента Франции вызывает неудовольствие «жить по тем правилам, которые он много лет пропагандировал».

Незадолго до этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что американский миллиардер вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран. Глава норвежского правительства указал, что считает тревожным факт того, что Маск, как человек с огромным доступом к социальным сетям и экономическим ресурсам, «напрямую вмешивается во внутренние дела других стран».

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.

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