В МИД РФ высказались об атаках украинских войск на ядерные объекты

МИД РФ призвал страны мира отреагировать на атаки ВСУ на ядерные объекты

Российские власти призывают международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты ядерно-энергетической инфраструктуры, расположенные на территории РФ. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте ведомства.

Дипломат прокомментировала попытку нанести удар по Запорожской атомной электростанции (АЭС) и городу Энергодару, предпринятую украинскими войсками 5 января. По ее словам, руководство Украины хочет устроить катастрофу на данном объекте и тем самым поставить под угрозу все европейские государства.

«Очевидно, что, неся одно поражение за другим и стремительно теряя опору под ногами, киевская преступная клика продолжит чинить произвол, если не получит должный решительный отпор на мировом уровне. Действиям украинской стороны, которая <...> продолжает наводить прицелы своих орудий, ракет и беспилотников на российские ядерно-энергетические объекты, не может быть ни оправдания, ни прощения», — подчеркнула Захарова.

Как она отметила, международное сообщество должно «прямо и недвусмысленно» осудить действия ВСУ и украинских властей. Это относится ко всем державам, которые заботит ядерная безопасность в Европе и мире.

«Надеемся, что и у западных спонсоров [президента Украины Владимира] Зеленского хватит духу призвать его к порядку, хотя бы из чувства самосохранения», — добавила представитель МИД РФ.

5 января дрон ВСУ атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС. Удар пришелся по крыше корпуса «Г», при этом никто из находившихся на территории станции людей не пострадал.

На следующий день российское министерство обороны сообщило о попытке украинских войск атаковать Энергодар и находящуюся в нем электростанцию при помощи восьми беспилотников. Все они были перехвачены и уничтожены.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, сколько раз объект подвергся обстрелам со стороны ВСУ в 2024 году.