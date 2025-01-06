Американский журналист раскритиковал интервью Зеленского

Американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X написал, что интервью президента Украины Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману было наполнено банальностями и обобщениями.

«Оно было наполнено банальностями и обобщениями, не содержало реальных возражений ни по одному вопросу», — сказал он.

По его словам, интервью было проведено лишь для того, чтобы Зеленский похвалил избранного президента США Дональда Трампа.

Интервью, о котором идет речь, продолжалось почти три часа. Зеленский говорил преимущественно на украинском языке, хотя Фридман, который свободно говорит по-русски, хотел, чтобы разговор велся именно на нем. В определенный момент Зеленский употребил мат. Позднее советник руководителя офиса президента Сергей Лещенко, комментируя нецензурную брань Зеленского, отметил, что украинский лидер может использовать в интервью лексику, которую считает нужной, поскольку это не речь в Совете Безопасности ООН.

Ранее Зеленский оскорбил Путина в ответ на идею устроить дуэль с «Орешником».