Маск призвал освободить Британию от тирании

Соединенным Штатам Америки следует освободить Великобританию от тирании властей страны. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Америка должна освободить Великобританию от тиранического правления», — написал он.

При этом Маск не стал уточнять, имеет ли он в виду правительство действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, поскольку слово «government» можно перевести с английского и как «правительство», и как «правление». Также бизнесмен прикрепил опрос к публикации о согласии с данным утверждением.

До этого Маск заявил, что в Великобритании должны пройти новые выборы в парламент на фоне падения популярности правящей партии лейбористов в стране.

25 ноября предприниматель назвал Великобританию «тираническим полицейским государством». Как отмечало Politico, своим заявлением предприниматель «продолжил войну» с правительством Великобритании, поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии.

Ранее Маск обвинил Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве.