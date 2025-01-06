В Минске заявили, что Лукашенко не извинялся перед Зеленским

Эйсмонт: Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что белорусский лидер извинялся перед ним в первые дни после начала российской специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Ее слова приводит РБК.

«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил», — сказала она.

Эйсмонт подчеркнула, что извиняться белорусской стороне «не за что».

Она отметила, что разговор между лидерами в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского. По ее словам, Лукашенко призывал Зеленского сесть за стол переговоров.

Эйсмонт добавила, что Украина «первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада».

Зеленский накануне в интервью блогеру Лексу Фридману заявил, что Лукашенко извинился перед ним в первые дни после начала специальной военной операции. По словам украинского президента, телефонный разговор состоялся в первый или второй день СВО.

Лукашенко ранее рассказывал, что в 2022 году ему звонили украинские генералы, чтобы через него связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Военные якобы хотели оперативно завершить конфликт и даже готовы были сдаться в плен. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал о сожалениях Путина из-за СВО.