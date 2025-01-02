В США заявили, что скоро могут атаковать Иран

Соединенные Штаты могут начать боевые действия против Ирана, если Вашингтон не добьется результатов в переговорах по ядерной программе Тегерана. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs заявил бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью.

«Если Вашингтон не будет готов жить в мире, который создаст иранское ядерное оружие, у него, возможно, не останется иного выбора, кроме как напасть на Иран, и как можно скорее», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Соединенные Штаты должны предпринять «последнюю, добросовестную попытку договориться о прекращении ядерной программы Тегерана» сразу после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в должность.

В декабре сообщалось, что правительства Германии, Франции и Великобритании осудили шаги Ирана по увеличению мощности производства урана, обогащенного до 60%

Ранее в МИД РФ отреагировали на антииранскую резолюцию МАГАТЭ.