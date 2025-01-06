Глава МИД Германии выдвинула Сирии ультиматум

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок связала поддержку ФРГ Сирии с тем, как новые власти страны будут поступать с правами женщин. Об этом сообщает издание Die Welt.

«Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин никогда не вернутся на родину для восстановления страны», — сказала она.

Бербок отметила, что во время своего визита в Сирию она дала понять новой власти страны, что Сирия не получит финансовую поддержку Европейского союза, если права женщин будут подавляться.

3 января представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. На опубликованной видеозаписи видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики при встрече прикладывают руки к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру. Через мгновение к ним подходит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы, наоборот, охотно протягивают руки.

Позже лицо Бербок было замазано на фото, которое опубликовали новые власти Сирии по итогам встречи в Дамаске.

Ранее в Германии назвали причину визита Бербок в Сирию.