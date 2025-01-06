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Маск раскрыл судьбу цивилизации в случае поражения Трампа

Миллиардер Маск: если бы не победа Трампа, цивилизация была бы потеряна
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Brandon Bell/Reuters

Если бы Дональд Трамп не победил на прошедших выборах президента США, то цивилизация была бы потеряна. С такой оценкой выступил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

«Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна», — написал он.

28 декабря Трамп опубликовал личное сообщение Маску на своей платформе Truth Social. Он написал, что скучает по миллиардеру и его сыну, и пригласил предпринимателя на новогоднюю вечеринку в свое имение, которое назвал «центром Вселенной».

В конце ноября Маск отмечал с Трампом День благодарения. На одной из видеозаписей с праздника миллиардер сидит за столом с политиком, его супругой и сыном среди других гостей. Маск также прокомментировал одну из публикаций пользователей соцсети, который разместил ролик с ним, Трампом и актером Сильвестром Сталлоне.

Ранее Зеленский захотел, чтобы Маск перешел на сторону Украины.

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