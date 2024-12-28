Трамп соскучился по Маску и пригласил его в «центр Вселенной»

Трамп пригласил Маска и Гейтса на новогоднюю вечеринку в свое имение

Следующий президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение американскому предпринимателю, основателю компаний Space X и Tesla Илону Маску на своей платформе Truth Social.

«Где ты? Мы скучаем по тебе и X (речь идет о сыне бизнесмена X Æ A-Xii. — «Газета.Ru»)!» — написал политик.

В публикации он пригласил Маска на новогоднюю вечеринку в свое имение Мар-а-Лаго, которое назвал «центром Вселенной». Трамп отметил, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс также захотел приехать на праздник.

В конце ноября Маск отмечал с Трампом День благодарения (государственный праздник в США в четвертый четверг ноября, раньше был связан с окончанием сбора урожая). На одной из видеозаписей с праздника миллиардер сидит за столом с политиком, его супругой и сыном среди других гостей. Маск также прокомментировал одну из публикаций пользователей соцсети, который разместил ролик с ним, Трампом и актером Сильвестром Сталлоне.

Ранее Трамп «вылез» из праздничной индейки и начал танцевать под победную песню.