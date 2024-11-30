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Маск провел День благодарения с Трампом и попал на видео

Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с Трампом и его семьей

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Brandon Bell/Reuters

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск отмечал День благодарения (государственный праздник в США в четвертый четверг ноября, раньше был связан с окончанием сбора урожая) со следующим президентом США Дональдом Трампом. Видео с торжества опубликовано на его странице в соцсети X.

На одной из записей миллиардер сидит за праздничным столом с политиком, его супругой и сыном среди других гостей. Маск также прокомментировал одну из публикаций пользователей соцсети, который разместил видео с ним, Трампом и актером Сильвестером Сталоне.

На прошлой неделе Маск благодаря победе политика побил свой собственный рекорд по богатству. Акции компаний бизнесмена резко выросли в цене после того, как на выборах в США победил Трамп, которого предприниматель активно поддерживал во время президентской кампании. В результате основатель Space X тоже оказался в центре внимания.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп «вылез» из праздничной индейки и начал танцевать под победную песню.

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