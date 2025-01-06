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В ИМЭМО РАН считают, что ФРГ сократит экономическую и военную поддержку Украины

РАН: ФРГ продолжит оказывать помощь Украине в 2025 году, но объемы сократятся
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Global Look Press

Германия в этом году продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Украине, но ее объемы сократятся по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз «Россия и мир: 2025» от ИМЭМО РАН.

Германия является лидером в Европе по оказываемой Украине помощи.

«ФРГ продолжит оказывать экономическую и военную поддержку Киеву, однако объемы помощи будут ниже, чем в 2024 году», — сказано в прогнозе.

Как отмечает агентство, в этом году Германия передаст Украине около 40 танков Leopard 1, ЗСУ Gepard, около 15 ЗРК IRIS-T средней и малой дальности, а также инженерные танки Dachs, дроны и артиллерийские снаряды.

Согласно прогнозу ИМЭМО РАН, Берлин не будет ведущим инициатором урегулирования российско-украинского конфликта и продолжит вести политику, ориентируясь на позицию Евросоюза и США.

В конце декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка Украины со стороны ФРГ не будет ослабевать.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.

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