В Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине будет длиться дольше, чем в секторе Газа. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил военный эксперт, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

«Избранный президент США Дональд Трамп давно признал, что сделки в этом конфликте [на Украине] достигнуть намного сложнее, чем он себе изначально представлял», — сказал он.

Масала выделил три возможных сценария завершения украинского конфликта. Первый предполагает переговоры с Россией при выполнении ее требований, включая сокращение украинской армии и уход Владимира Зеленского с поста президента страны, что неприемлемо для Украины.

При втором сценарии Трамп прекращает военную помощь Киеву, что оставит Украину в уязвимом положении. А третий вариант заключается в усилении военной поддержки Украины со стороны США для давления на РФ с целью начать переговоры, несмотря на ранее сделанные заявления.

4 декабря Reuters писал, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее на Западе заявили о важности правильной оценки ситуации перед переговорами по Украине.