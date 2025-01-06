Байден нахамил журналистам во время общения с прессой в Белом доме

Президент США Джо Байден грубо высказался в адрес журналистов во время общения с прессой. Об этом сообщает ТАСС.

Главу Белого дома спросили о планах Республиканской партии в конгрессе по части разрешения проблем в сфере миграции. Речь шла о законопроектах, которые мог бы подписать избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первый день на посту.

Байден назвал такие инициативы смехотворными. Затем американский лидер начал говорить о том, чего не следует допускать для решения проблемы, внезапно Байден оборвал себя на полуслове.

«Может быть, я самый старый президент, однако я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за свою проклятую жизнь. Я знаю, как они мыслят», — указал он.

До этого Байден в ходе выступления перед новыми членами конгресса перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что знает российского президента 47 лет.

Ранее в Германии назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.