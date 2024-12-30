Германия анонсировала многомиллионную помощь Сирии

Правительство Германии инициировало несколько проектов по оказанию помощи Сирии на сумму в €60 миллионов. Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце, передает Tagesschau.

По ее словам, ситуация в Сирии после свержения Башара Асада «катастрофическая». В то же время она заметила, что «есть возможность для положительного развития событий» и необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать страну.

Шульце также дала понять, что планируемые проекты будут реализовываться исключительно через структуры ООН и неправительственные организации, а не с новыми властями Сирии.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее стало известно, что украинская делегация проведет переговоры с новым лидером Сирии.