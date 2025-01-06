Тимошенко назвали новым возможным президентом Украины

Нардеп Александр Дубинский назвал бывшего премьер-министра Украины и лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко новым возможным президентом Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Бабушка украинской революции <...> Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками «я принесла вам мир», <...> и пойдет в президенты», — предположил он.

До этого депутат Дубинский призвал Тимошенко высказаться о транзите газа из России.

В настоящее время бывший депутат из рядов «Слуги народа» Дубинский находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Ранее Дубинский устроил «президентские выборы» на Украине в своем Telegram-канале.