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Депутат Рады призвал Тимошенко высказаться о прекращении транзита газа из России

Депутат Дубинский: Тимошенко должна высказаться о транзите газа из России
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Юлия Тимошенко/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-премьер Украины и глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко должна заявить о своей позиции по транзиту российского газа через украинскую территорию. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

Парламентарий призвал Тимошенко, которая позиционирует себя специалистом по газу, проявить заботу об украинских избирателях и объяснить, как прекращение транзита скажется на платежках граждан.

2 января сообщалось, что продукты питания на Украине могут подорожать на 10-20% из-за роста тарифов на транспортировку газа в стране в четыре раза.

Причиной повышения тарифов является предстоящее прекращение транзита российского газа. Как отметил генеральный директор Оператора газотранспортных систем Украины Дмитрий Липпа, повышение цен стало вынужденной мерой. По его словам, в уходящем году 85% дохода были получены от транспортировки российского газа, тогда как 15% остались от внутренних заказчиков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как Россия будет поставлять газ в Европу без Украины.

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