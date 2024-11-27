Депутат Рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене, предложил семь «кандидатов» на пост президента Украины и предложил «проголосовать» за одного из них. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата.

«Если предложить «выбор без выбора», за кого вы? Потом сделаем 2-й тур», — отметил он.

В качестве «кандидатов» депутат Рады предложил посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, действующего главу государства Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, депутата Рады Дмитрия Разумкова, депутата украинского парламента Юлию Тимошенко, депутата Рады Юрия Бойко и мэра Киева Виталия Кличко.

На момент 14:00 мск среды в голосовании приняли участие более 1300 человек. Зеленский набрал из них всего 3% «голосов».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее на Украине раскрыли реальные планы Зеленского.