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Во Франции объяснили, почему ЕС может вскоре прекратить поддержку Украины

Филиппо: ЕС не сможет вечно вооружать Украину и давать ей деньги
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Global Look Press

У Евросоюза нет возможности бесконечно давать деньги и оружие Украине, в связи с чем ЕС вскоре может остановить поддержку Киева. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер французской партии «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо.

«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела… Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать ее», — подчеркнул он.

Филиппо также призвал Запад прекратить предоставлять денежные средства Киеву и начать педалировать процесс мирных переговоров.

До этого сообщалось, что даже наиболее радикально настроенные солдаты ВСУ все чаще стали поддерживать заявления избранного президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта.

В статье американской газеты The Washington Post говорилось, что ряды украинских солдат все больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск.

Ранее Зеленского спросили, сколько он заработал на украинском конфликте.

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