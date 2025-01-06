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Эксперт предрек эскалацию в Приднестровьев феврале 2025 года

Экс-глава МИД Молдавии предрек эскалацию в Приднестровье в феврале 2025 года
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Vladislav Bachev/Reuters

Экс-глава МИД Молдавии Валерий Осталепа предрек эскалацию в Приднестровье в феврале 2025 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу намекать и пугать людей, что я подразумеваю какие-то военные составляющие, но эскалация однозначно! Она уже сейчас происходит, как вы можете заметить, но мы должны реалистично смотреть на эти риски», — заявил дипломат.

По словам Осталепа, фактором эскалации может стать энергетический кризис из-за отказа Кишинева от российского газа и «истерика» молдавских властей.

До этого Приднестровье отказалось от помощи Кишинева в закупке газа.

1 января в Приднестровье прекратили подачу российского газа, из-за чего энергетики отключили центральное отопление.

В тот же день в правительстве Молдавии заявили, что власти республики покрыли ее потребности в первый день после прекращения поставок российского газа.

Ранее Приднестровье отказалось от уличного освещения ночью для экономии электроэнергии.

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