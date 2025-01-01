Молдавия смогла покрыть потребности в электроэнергии в первый день после отключения газа

Молдавское правительство покрыло потребности республики в первый день после прекращения поставок российского газа «Газпромом», сообщается на сайте кабмина страны.

Антикризисный штаб при правительстве Молдавии заявил, что 30 и 31 декабря потребление электроэнергии было полностью покрыто без активации «аварийных договоров».

«По данным АО Energocom, потребление будет полностью покрыто на сегодня, 1 января», — говорится в заявлении властей.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Она покроет порядка 62% всех потребностей в электроэнергии. Помимо этого, Energocom дополнительно приобретет электроэнергию на Украине в ночное время в случае ее избытка, после чего Молдавия сможет ее экспортировать.

Ранее Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения подачи газа из РФ.